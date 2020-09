Zabrze otrzymało dotację. Będą nowe dworce autobusowe.

"W pierwszej lokalizacji przewidziano budowę obiektu o powierzchni ok. 10,4 tys. m kw. z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem P&R oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi. W drugiej lokalizacji zaplanowano perony otwarte, niewielki parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m kw. (poczekalnia i drobne usługi)" – poinformował zabrzański samorząd.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w ramach działania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To ostatni taki konkurs w obecnej unijnej perspektywie finansowej. Ogłoszono go na początku listopada 2019 r. Przewidziano w nim ponad 171 mln zł na dotacje do inwestycji m.in. w centra przesiadkowe, inteligentne systemy transportowe i tabor autobusowy w centralnej części woj. śląskiego.