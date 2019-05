"Zabolało mnie". Ochojska odniosła się do obraźliwych słów Wyszkowskiego

- Zabolało mnie, bo wydaje mi się, że nawet kiedyś mogliśmy się spotkać. Tych ludzi z początku Solidarności bardzo wielu znałam – powiedziała Janina Ochojska w Radiu Zet. Odniosła się w ten sposób do słów Krzysztofa Wyszkowskiego, który powiedział że Ochojska "na raka wyprasza poparcie".

Ochojska przyznała, że ją to zabolało. - Ja nie jestem oczywiście osobą idealną, ale posądzenie mnie o to, że ja coś robię dla jakiegoś interesu, dla pieniędzy. Ja nie muszę wypraszać poparcia, bo właściwie to nawet mi powiedziano, że gdybym nic w kampanii nie zrobiła, to jedynką jestem, i tak się dostanę - powiedziała. Zaznaczyła jednocześnie, że wzięła urlop na czas kampanii.