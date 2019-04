Kaczyński do niepełnosprawnej: "Proszę nas popierać, a nie przeszkadzać"

Na niecały miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kaczyński przyjechał na spotkanie wyborcze do Krakowa. Po oficjalnej części niepełnosprawna uczestniczka weszła w dyskusję z liderem Prawa i Sprawiedliwości. Wymianę zdań zarejestrowały kamery.

- Wszystkie grupy społeczne usiłujecie zaspokoić, ale tej, która ma najmniejszą siłę przebicia, bo niepełnosprawni mają najmniejszą siłę przebicia i nacisku, jakoś nie. Czy jest na to jakiś pomysł? - zapytała prezesa PiS Justyna Kieresińska.

- Naprawdę, lepiej, żebyśmy nie rozmawiali przy kamerach, bo chodzi o to, żeby to wykorzystać przeciwko nam. (...) Pani chce, żeby się zmieniło i ja chcę, żeby się zmieniło i z całą pewnością się zmieni, tylko jest taka prośba o to, aby nas popierać, a nie przeszkadzać - podsumował prezes PiS.