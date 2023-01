Zabójstwo w Oświęcimiu. Norweg usłyszał zarzuty

Norweg podejrzany o zabójstwo Polki i uprowadzenie dziecka usłyszał zarzuty w prokuraturze w Oświęcimiu. Do zbrodni doszło w listopadzie ubiegłego roku. Mężczyzna został zatrzymany w Kopenhadze. Ingebrigt G. został we wtorek przewieziony do Oświęcimia.