Zabójstwo w Oświęcimiu. Jest decyzja ws. ekstradycji Norwega

Tej samej nocy duńscy policjanci na autostradzie w pobliżu Kopenhagi zlokalizowali i zatrzymali do kontroli samochód marki Volkswagen Up. Za jego kierownicą siedział poszukiwany 25-latek, a na tylnym siedzeniu podróżowała pięcioletnia Mia. Dziecko całe i zdrowe wróciło z dziadkiem do Polski.