Zabójstwo w hotelu w Karpaczu. Paweł M. przyznał się do winy

Zabójstwo w hotelu w Karpaczu. 43-letni Paweł M. usłyszał zarzut zamordowania swojej znajomej. Mężczyzna przyznał się do winy.

Przypomnijmy, że od początku podejrzewany o tę zbrodnię jest 43-letni mężczyzna - Paweł M. Policja zatrzymała go w niedzielę. - Zatrzymany to mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego. Mężczyzna nie był jednym z gości hotelowych, znał jednak pokrzywdzoną. Co do charakteru tej znajomości na razie się nie wypowiadamy - powiedział portalowi onet.pl prok. Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.