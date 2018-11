Zabójstwo Pauliny D. z Łodzi. Są wyniki badań toksykologicznych

Paulina D. przed śmiercią nie otrzymała żadnych substancji odurzających czy psychotropowych - tak wynika z badań toksykologicznych. Ciało kobiety znaleziono w Łodzi pod koniec października. Zginęła od ciosów nożem zadanych jej najprawdopodobniej przez Gruzina Mamukę K.

- Ekspertyza obejmowała szerokie spektrum środków odurzających i psychotropowych. Wyniki nie potwierdzają hipotezy, by kobiecie przed śmiercią podano tego typu substancje - powiedział w rozmowie z TVN24 Łódź Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Wcześniej śledczy podejrzewali, że zamordowana w Łodzi 28-latka mogła przyjąć substancje, które miały wpływ na jej działania.

Łódzcy prokuratorzy czekają na ekstradycję Gruzina Mamuki K. Z ich ustaleń wynika, że to on 19 października zabrał Paulinę D. do swojego mieszkania i zabił. - Nasze ustalenia wskazują, że kobieta została pobita i pozbawiona życia. Sprawca działał z motywów seksualnych. Przyczyną zgonu były ciosy ostrym narzędziem w szyję - dodał Kopania.