Zabójstwo Kristiny. Ziobro mówi o karze dla 22-latka

Dożywocie i ograniczona możliwość warunkowego zwolnienia - takiej kary będzie domagała się prokuratura wobec 22-letniego zabójcy Kristiny z Mrowin. Nagie i zmasakrowane ciało 10-letniej dziewczynki znaleziono w czwartek.

Zabójstwo Kristiny. 22-latek przyznał się do winy

- Właśnie w trakcie prowadzenia tych czynności przed prokuratorem okręgowym podejrzany zdał sobie sprawę, że dalsze brnięcie w wersję niewiarygodną nie ma sensu i przyznał się do popełnienia tej okrutnej zbrodni - powiedział dziennikarzom Ziobro.

Ziobro wyjaśnił, że choć Sejm przyjął w piątek zmiany w kodeksie karnym wprowadzające tzw. bezwzględne dożywocie, to 22-letni student z Wrocławia nie będzie mógł być jeszcze nimi objęty. Przepisy muszą jeszcze wejść w życie.

Zabójstwo Kristiny. 10-latka nie została zgwałcona?

Śledczy sprawdzą jeszcze, na jakim tle doszło do zabójstwa. Jak ustalił dziennikarz Wirtualnej Polski Sylwester Ruszkiewicz, przyczyną okrutnego mordu na 10-letniej Kristinie była zazdrość. Podejrzany miał być bowiem zakochany w jej matce, a dziewczynka stała na drodze do związku.

Wszystko wskazuje, że mężczyzna wykorzystał fakt, że dziecko go znało. Kristina wsiadła z nim do samochodu. 22-latek wywiózł ją 5 kilometrów od domu i zadał jej 32 ciosy nożem. Ciało miał porzucić w taki sposób, by upozorować napad pedofila - donosi RMF FM.