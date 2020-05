Zabójstwo Kornelii z Konstancina. Nowe informacje. Mama 16-latki: to niewyobrażalne

Mama Kornelii: to niewyobrażalne

Polsat News dotarł do nowych szczegółów w tej sprawie. Dziennikarz stacji rozmawiał z mamą Kornelii, Marelą. Kiedy rodzice zgłosili zaginięcie córki policji w Piasecznie, mieli usłyszeć, że to młodzieńczy bunt, a nastolatka wkrótce wróci do domu. Rodzice 16-latki mają żal do policji.

- To się w głowie nie mieści. Jak można kogoś zabić nawet za coś? Możesz iść na policję, możesz się pokłócić, kogoś uderzyć, ale nie zabić. Nie wiem, co się stało. To niewyobrażalne. Nie mogę sobie wyobrazić, czy ona się broniła, co ona wtedy czuła, to są niewyobrażalne rzeczy - powiedziała Polsatowi Marela, mama Kornelii.