Zabójstwo Dawidka Ż. Prokuratura: Śledztwo jest na zaawansowanym etapie

Zabójstwo Dawida Ż. w lipcu zeszłego roku wstrząsnęło całą Polską. Ojciec Dawida Ż. zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim 10 lipca po południu. Oboje wsiedli w szarą skodę fabię i wyruszyli do Warszawy. Chłopiec miał pojechać do matki .

11 ran kłutych. Krew chłopca w samochodzie

Dawidek zmarł na skutek ran kłutych klatki piersiowej i brzucha. Bezpośrednią przyczyną śmierci był wstrząs krwotoczny, do którego doszło w następstwie doznanych mnogich ran kłutych.

Prokuratura: Śledztwo jest na zaawansowanym etapie

Śledztwo w sprawie śmierci 5-letniego Dawidka Ż. nadal trwa. Do tej pory biegli wskazali, że chłopcu zadano 11 ran kłutych klatki piersiowej i brzucha.

Jakie były motywy postępowania Pawła Ż.?

Nadal nie wiadomo, dlaczego ojciec Dawidka Ż. popełnił samobójstwo i nie dowiózł syna do Warszawy. Teraz prokuratura nie może ujawnić, jakie były motywy postępowania Pawła Ż. Będzie to mogła zrobić dopiero po skompletowaniu i ocenie zgromadzonych dowodów. Biegli wnieśli o przedłużenie terminu do sporządzenia opinii.