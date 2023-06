Po zabójstwie Polki. Gniew wstrząsa mieszkańcami spokojnej wyspy

Sprawa śmierci 27-letniej Polki na wyspie Kos wstrząsnęła lokalną społecznością. W restauracjach, hotelach, a nawet wypożyczalni samochodów nie ma innego tematu do rozmów. - To wstrząsające. Mieszkam tu od wielu lat i nie słyszałam, aby doszło do takiej zbrodni - mówi WP Polka mieszkająca na Kos.