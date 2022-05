Zabójstwo 51-latka w Chocianowie. Małżeństwo aresztowane

Zabili mężczyznę. Areszt dla małżeństwa

Według śledczych, 51-latek przyszedł do mieszkania małżeństwa - 36-letniej kobiety i jej o rok starszego męża. Wspólnie pili alkohol; doszło do kłótni. "37-letni mężczyzna uderzył i przewrócił pokrzywdzonego, następnie zadał mu kilka ciosów i zaczął go dusić, przez co doprowadził do zgonu 51-latka" - relacjonował Ratajczyk. Żona agresora podczas zabójstwa znajdował się w mieszkaniu.