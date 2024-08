Ciało leżało w łóżku, było przykryte kołdrą. Decyzja sądu po tragedii

W czwartek tatrzańscy policjanci doprowadzili 45-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojego 14-letniego syna do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. Podejrzany w żaden sposób nie odniósł się do stawianego mu zarzutu. W piątek 23 sierpnia sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec mężczyzny.