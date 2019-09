Zabójstwo 10-letniej Kristiny. Jakub A. zostanie dłużej w areszcie

22-letni Jakub A., podejrzany o zamordowanie 10-letniej Kristiny z Mrowin (woj. dolnośląskie) spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie - zdecydował Sąd Rejonowy w Świdnicy. Mężczyźnie grozi dożywocie.



Sędzia Marzena Rusin-Gielniewska (Rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy) przekazała w środę, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury i przedłużył na kolejne trzy miesiące - do 13 grudnia 2019 roku - areszt tymczasowy dla 22-latka.

Jakubowi A. grozi dożywocie. Według śledczych podejrzany przyznał się przed sądem w trakcie posiedzenia aresztowego do stawianych mu zarzutów oraz podtrzymał wyjaśnienia złożone w śledztwie.

Wciąż jednak nie ma opinii biegłych co do tego, czy 22-latek był poczytalny w chwili zbrodni. Zaplanowano kolejne badania podejrzanego o zamordowanie 10-letniej Kristiny z Mrowin. Opinia ma być gotowa najpóźniej w połowie października. Niewykluczone, że biegli zawnioskują o kilkutygodniową obserwację sądowo-psychiatryczną.

- Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że było to zabójstwo zaplanowane i przygotowywane już od jakiegoś czasu - przekazał prok. Mariusz Pindera.

Mrowiny. Bestialskie morderstwo

Ciało 10-letniej Kristiny odnaleziono w lesie w miejscowości Pożarzyska niedaleko jej rodzinnego domu w Mrowinach (woj. dolnośląskie). Sekcja zwłok dziewczynki trwała blisko 12 godzin. - To były także oględziny zewnętrzne ciała, zabezpieczano dowody - wyliczał prokurator Marek Rusin. Jak dodał oficjalną przyczyną zgonu były "liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi".

16 czerwca policji udało się schwytać Jakuba A. Późnym wieczorem doprowadzono go do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na przesłuchanie. Zeznania składał przez blisko 5 godzin. Wtedy też usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok - oraz zarzut podżegania wcześniej innej osoby do udziału w zabójstwie.