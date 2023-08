"Zabójcy mórz" opanowali wybrzeże Włoch. Rząd zapowiedział pomoc

Rozwiązaniem problemu z "zabójcą mórz" mogą stać się restauracje. Pierwsze z nich - w Wenecji oraz w Trieście - wprowadziły już do swego menu niebieskiego kraba. Rząd podchwycił pomysł i apeluje, by przekształcić "plagę w zasoby". Co więcej, ten gatunek skorupiaków jest również eksportowany do Miami. Pierwszy kontener z 15 tonami półproduktów inwazyjnych krabów jest już w drodze do amerykańskich restauracji.