Zablokowali Żydówce WC. Obsługa kawiarni wyleciała z pracy

- Nie powinnam być wykluczona, gdy inni ludzie mają do tego prawo - mówi kobieta. - Wszystko, co dostaniesz, to film, na którym mówimy, że "syjonizm jest antysemityzmem", ponieważ tak jest - słyszy w odpowiedzi od pracownika kawiarni. Następnie, personel nagle ustępuje i wpuszcza klientkę do łazienki. Podczas gdy kobiecie udało się wejść do pomieszczenia i sfilmować łazienkę, ze strony pracowników wciąż padały sugestywne stwierdzenia: "Historia nie zaczęła się w 1948 roku" czy "Wolna Palestyna".