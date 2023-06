Żabka stawia na automatyzację logistyki. Sieć stworzyła najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne

– Nowoczesna i zautomatyzowana logistyka to gwarancja najwyższej jakości, a także szybkiej obsługi ponad 8300 franczyzobiorców prowadzących sklepy Żabka, do których rocznie wysyłanych jest ok. 2 mln dostaw. Innowacyjne Centrum Logistyczne w Radzyminie zostało wyposażone m.in. w automatyczny transport, silos paletowy czy stacje kompletacyjne typu Goods To Person, które gwarantują kilkukrotny wzrost naszej wydajności operacyjnej – zaznacza Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka i dyrektor zarządzający Żabka Polska.