Zabił żonę i ciężko ranił szwagra. Usłyszał wyrok

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał 41-letniego Marcina R. na 25 lat więzienia. Mężczyzna najpierw znęcał się nad żoną, a następnie ją zabił i ranił nożem jej brata. Wyrok jest nieprawomocny.

Do tragedii doszło krótko po powrocie rodziny z urlopu, który małżonkowie spędzili z dwojgiem dzieci w wieku 9 i 16 lat. 2 sierpnia 2017 roku Magdalena R. zgłosiła policjantom, że mąż znęca się nad nią psychicznie i fizycznie. Groził także, że popełni samobójstwo.

Nazajutrz mężczyzna pojawił się jednak w mieszkaniu. Kobieta była wówczas sama w domu. Gdy morderca wchodził do środka, Magdalena akurat rozmawiała przez telefon z siostrą. Zdążyła jej powiedzieć, że Marcin R. wbrew zakazowi właśnie przyszedł. Kobieta poprosiła brata, by poszedł do mieszkania Magdaleny R. sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Drzwi były jednak zamknięte. Zaniepokojony brat kobiety zaalarmował policję.