Zabił za dług 500 zł. 34-latek usłyszał zarzuty

- Podczas kłótni i szarpaniny dwukrotnie użył wobec pokrzywdzonego gazu pieprzowego, pryskając nim w okolice twarzy. Kopnął go, a następnie zadał cios nożem metalowym o długości 8,5 cm, szerokości 1,9 cm w okolice klatki piersiowej, co skutkowało powstaniem rany, która doprowadziła do śmierci - poinformował Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.