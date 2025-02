Zabił teściową. Jest wyrok w sprawie rodzinnej tragedii na Podkarpaciu

W czerwcu 2023 r. w Moszczanicy doszło do brutalnego morderstwa, które wstrząsnęło lokalną społecznością. 74-letnia Krystyna G. została zamordowana przez swojego zięcia, Józefa B.

Konflikt w rodzinie trwał od dawna, a sytuacja była na tyle napięta, że interweniowały służby. Rodzina była objęta procedurą "Niebieskiej karty", jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów .

Jak podaje "Fakt", mężczyzna wrócił do domu na Podkarpaciu, mimo że wcześniej wyprowadził się z rodziną do Rzeszowa. 17 czerwca 2023 r. doszło do kłótni między Józefem B. a jego teściową, która zakończyła się tragedią.