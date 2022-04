Zabił sąsiada, bo nie mógł zaparkować. Potem usiadł na zwłokach i zapalił

Arslan zaledwie tydzień przed tragicznym zdarzeniem zaczął grozić sąsiadom. Wszystko miało związek ze sporem sądowym dotyczącym używania podjazdu. Świadkowie dramatu powiedzieli przed sądem, że Arslan "był bardzo opanowany", gdy dźgał Boormana. Nawet gdy ofiara padła na ziemię i była "całkowicie martwa" napastnik kontynuował atak. Po zabiciu Boormana wdarł się do domu innego sąsiada Petera Mardsena i dźgnął go ośmiokrotnie. Mężczyzna uważał, że sąsiedzi zamierzają doprowadzić do jego eksmisji. Przyznał się do usiłowania zabójstwa Marsdena, ale zaprzeczył zarzutom o morderstwo Boormana, twierdząc, że działał w afekcie i nie był świadomy sytuacji.