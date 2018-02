Zabił Kamilę, bo go zostawiła. Pochowali ją w sukni ślubnej

Śmierć Kamili K. wstrząsnęła społecznością Lubania. 24-latka zginęła z rąk mężczyzny, za którego chciała wyjść za mąż. Właśnie została pochowana – do grobu złożono ją w sukni ślubnej.

200 osób przyszło na pogrzeb 24-latki, która dopiero co wróciła do rodzinnego miasta. Jej starszy o 9 lat partner Artur K. nie wylewał za kołnierz. Dziewczynie zaczęło to przeszkadzać, mimo że wcześniej widziała w nim przyszłego męża. Ten nie mógł zaakceptować decyzji Kamili o rozstaniu i postanowił się zemścić.