Zabił dyrektora amerykańskiego giganta. "Wyrachowana zbrodnia"

W Nowym Jorku wielka ława przysięgłych oskarżyła Luigiego Mangione o zabójstwo pierwszego stopnia Briana Thompsona, dyrektora generalnego UnitedHealthcare. Do zdarzenia doszło 4 grudnia.

Jak podaje CNN, z relacji świadków wynika, że zamaskowany mężczyzna przez kilka minut kręcił się w pobliżu wejścia do hotelu Hilton. Gdy pojawiła się jego ofiara, oddał kilka strzałów w jej kierunku, a następnie wsiadł na rower i odjechał w kierunku Central Parku.

Prokurator Alvin Bragga podkreślił, że było to "przerażające, dobrze zaplanowane, celowe morderstwo". - miało wywołać szok, zwrócić uwagę i spowodować zastraszenie. Doszło do niego w jednej z najbardziej ruchliwych części naszego miasta, zagroziło bezpieczeństwu mieszkańców i turystów, dojeżdżających do pracy i ludzi biznesu" – oświadczył. Dodał, że zarzuty o terroryzm były uzasadnione.