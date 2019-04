Zabił brata bliźniaka. Tłumaczył, że ten go prowokował

Sąd Okręgowy w Kielcach skazał 54-letniego Wojciecha Z. na 10 lat za zabójstwo swojego brata bliźniaka. Jak twierdzi, ofiara "od dawna go prowokowała". Wyrok nie jest prawomocny.

54-latek przyznał się do winy. Według opinii biegłych, w momencie popełnienia przestępstwa miał znacznie ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem.

Jak zeznał Wojciech Z., bardzo często kłócił się ze swoim bliźniakiem. Głównym powodem awantur były kwestie finansowe. Zapewniał również, że nigdy wcześniej nie pobił brata, a w dniu tragedii spożywał alkohol. - Gdy wszedłem do domu, Maciek stał przy stole i jak mnie zobaczył, to wziął ze stołu nóż. Odwrócił się do mnie, trzymając w prawej ręce nóż o ostrzu długości około 20 cm, powiedział do mnie "zaszlachtuje cię” - relacjonował.