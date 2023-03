"Zabijałem dla dobra społeczeństwa". "Brazylijski Dexter" zastrzelony

Pedro Rodrigues urodził się w 1954 roku w ubogiej rodzinie, od 10. roku życia utrzymywał się z drobnych kradzieży, a pierwszego zabójstwa dokonał w wieku 11 lat. Jedną z jego ofiar stał się po latach jego własny ojciec. Zabił go, gdy odkrył, że to właśnie on był mordercą jego matki.