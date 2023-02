Zabiją go w czwartek. Sąd Najwyższy Florydy odrzucił apelację

Wszystko z powodu alkoholu

Adwokaci Dillbecka składali apelację do Sądu Najwyższego, usprawiedliwiając oskarżonego problemami psychicznymi związanymi z "ekspozycją na alkohol przed urodzeniem". Przedstawili diagnozę, która miała potwierdzić, że mężczyzna miał kontakt z alkoholem jeszcze w okresie prenatalnym, co doprowadziło go do niepełnosprawności intelektualnej. Z kolei wykonywanie kary śmierci na osobie niepełnosprawnej intelektualnie jest niedozwolone.