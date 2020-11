Zaatakował sąsiada mieczem. Mężczyzna w ciężkim stanie

Do zdarzenia doszło w piątek przed północą w jednym z mieszkań w przy ulicy Legnickiej w Zabrzu w woj. śląskim. Policja została wezwana do mieszkania 33-latka. Jak informuje Polsat News, na miejscu okazało się, że mężczyzna ma rany kłute brzucha i ramienia.

33-latek nie potrafił powiedzieć, co się wydarzyło, że został ranny. Okazało się, że wcześniej był on u swojego sąsiada, gdzie doszło do awantury. 59-latek w trakcie bójki ugodził 33-latka klingą.