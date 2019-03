Zaatakował dwóch Algierczyków. Mężczyźni mu to wybaczyli

31-letni Jakub F. został skazany przez Sąd Okręgowy w Łodzi na rok więzienia oraz nawiązkę finansową dla pokrzywdzonych. Mężczyzna dwa lata temu pobił i znieważył dwóch Algierczyków. Wyrok nie jest prawomocny.

Jakub F. był oskarżony o napaść na tle narodowościowym. Do ataku doszło we wrześniu 2017 roku w Łęczycy. Oskarżony, przed wspólnym wyjściem na miastom pił z kolegą alkohol. W centrum dołączył do nich trzeci mężczyzna.