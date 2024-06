Zaatakował 30‑latka tłuczkiem. Policja zatrzymała napastnika

Do zdarzenia doszło w Dubience na terenie parku. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń policjantów i zeznań świadków, 26-latek bez powodu kopnął w plecy przechodzącego alejką mężczyznę. Chwilę potem zaczął kopać leżącego po ciele, a następnie uderzył go tłuczkiem w głowę. Po wszystkim napastnik uciekł z miejsca zdarzenia.

Pobity 30-latek potrzebował pomocy medycznej, w związku z czym został przewieziony do szpitala. Policjantom z komisariatu w Dorohusku jeszcze tego samego dnia po zdarzeniu udało się zatrzymać 26-letniego agresora - przekazała sierż. szt. Angelika Głąb-Kunysz.

Przebywał on w miejscu zamieszkania i miał przy sobie tłuczek, którym wcześniej uderzał pokrzywdzonego. Zgodnie z jego tłumaczeniami miał go nosić w celach samoobrony. Gdy przesłuchiwali go funkcjonariusze, nie wyjaśnił przyczyn swojego wcześniejszego zachowania.