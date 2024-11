Za ostro interweniowała w domu prokuratura? Policjantce grozi surowa kara

Zdaniem adwokata warunkowe umorzenie postępowania na czas dwóch lat wobec policjantki było nieadekwatne do stopnia winy. Podobnie umorzenie sprawy wobec drugiego, młodszego stażem policjanta z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. - Ich przewinienia były zbyt znaczne. Domagam się zmiany wyroku i zaostrzenia kary co do policjantki oraz uchylenia wyroku co do policjanta - dodaje.