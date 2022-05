"Za milczenie płacił domami". Berlusconi ponownie stanął przed sądem

- Fakty przeszły już do historii. Urzędujący premier miał zwyczaj systematycznie urozmaicać swoje wieczorne rozrywki, goszcząc w swoim domu płatne niewolnice seksualne. Za milczenie świadków zapłacił pieniędzmi, domami, samochodami i końmi. Każdym towarem, jaki można sobie wyobrazić. To, co wydarzyło się wówczas na tych imprezach, było moralnie wątpliwe i niewiarygodne - powiedziała w podsumowaniu rozprawy prokurator Tiziana Siciliano.