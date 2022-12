"Za chwilę będzie za późno". Nawet w Polsce

"To, że klimat się zmienia (...) nie oznacza, że nie będzie bardzo mroźnych zim"

- Tego, co się dzieje w USA, nie może być traktowane jako dowód na zachodzenie zmian klimatu lub na to, że takiego procesu nie ma. Takie zjawiska, jakie obecnie obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, zdarzają się i nie są nowe. Mieszczą się w naturalnym cyklu przebiegu pogody. To, co jest istotne i na co powinniśmy patrzeć - jako wskaźnik zmieniającego się klimatu - to trendy, a nie pojedyncze zdarzenia pogodowe - tłumaczy dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.