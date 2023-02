Z telefonem i w słuchawkach. Weszła wprost pod tramwaj. Przerażające nagranie

Nagranie ze zdarzenia opublikowała policja. Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 13 na torowisku w kierunku Katowic. "32-letnia mieszkanka miasta przechodziła z przystanku autobusowego Chorzów AKS w kierunku ul. Paderewskiego. Idąc wzdłuż torowiska, nagle skręciła w lewo, wchodząc bezpośrednio przed tramwaj linii 60. W wyniku potrącenia kobieta doznała urazu głowy i została przewieziona do szpitala" - informują policjanci.