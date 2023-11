Z subskrypcją taniej: Uber One już dostępny w Polsce

Uber One to program lojalnościowy, do którego dołączyło już ponad 12 milionów osób w 19 krajach*. Od listopada do oferty dostęp mają także użytkownicy z Polski, a dzięki subskrypcji i stałej miesięcznej opłacie w wysokości 12,99 zł mogą oni liczyć na oszczędność nawet przy realizacji pierwszego zamówienia. To najniższa opłata abonamentowa na rynku dostaw jedzenia w Polsce. Dla najbardziej wymagających Uber Eats przygotował również abonament roczny, którego koszt wynosi 129,99 zł.