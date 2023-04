Z rosyjskim paszportem bez wjazdu. Decyzja władz Mołdawii

Mołdawia na celowniku Rosji

Choć w Mołdawii zaledwie 4 proc. osób deklaruje się jako Rosjanie, to spora część społeczeństwa popiera prorosyjskie partie polityczne. Mają one 38 mandatów w 101-osobowym mołdawskim parlamencie. Prezydent Maia Sandu ostrzegała wcześniej, że Rosja ma przygotowane plany obalenia rządu Mołdawii i podporządkowania sobie całego kraju, by uniemożliwić mu wejście do Unii Europejskiej. P