Z miłości do kawy? Policja prosi o pomoc

Niewątpliwie można by to nazwać ogromną miłością do kawy - aż 22 paczki tego napoju zostały zabrane podczas jednej wizyty w sklepie. Jednakże, warto zauważyć, że nie były to zwykłe zakupy, lecz kradzież. Właśnie dlatego twarz mężczyzny została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tychach.