Z-ca ministra koordynatora służb specjalnych: zdestabilizowano ruch kolejowy

W nocy z piątku na sobotę doszło do nieuprawnionego nadawania sygnału radio-stop w województwie zachodniopomorskim. Był to kolejny incydent związany z dezorganizacją ruchu kolejowego w Polsce w ostatnich dniach. Wcześniej doszło m.in. do zderzenia pociągów w Skierniewicach oraz do wykolejenia się pociągu PKP Intercity relacji Białystok–Warszawa Zachodnia. Każdym przypadkiem zajmują się odpowiednie służby, a kwestia sygnału radio-stop trafiła w ręce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.