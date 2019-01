Wzruszająca scena podbija sieć. Dotarliśmy do pana Roberta

Zima nie oszczędza nikogo, ale najbardziej dotyka najsłabszych. Portal pszczynska.pl opublikował zdjęcie niepełnosprawnego, który własnoręcznie walczy z zaspami śniegu. Pojawia się jednak pytanie, czy usunięcie białego puchu nie należy przypadkiem do obowiązków administracji?

Musiał odśnieżać łopatką do węgla

Wirtualnej Polsce udało się dotrzeć do walczącego ze śniegiem mężczyzny. To 43-letni pan Robert, który jak zaznacza, nie ma do nikogo pretensji.