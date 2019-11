Wyższy wiek emerytalny? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Tylko 16,6 proc. Polaków uważa, że wiek emerytalny powinien zostać podwyższony - wynika z sondażu SW Research. Przytłaczająca większość uważa, że należy go zachować na obecnym poziomie.

Rząd PiS wycofał się z reformy emerytalnej PO-PSL (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Sondaż SW Research został przeprowadzony dla portalu rp.pl. Zdania, że wiek emerytalny należy zachować na obecnym poziomie, jest 51,2 proc. Blisko co piąty Polak (22,6 proc.) uważa, że należy go obniżyć. Zdania w tej kwestii nie ma 9,6 proc. respondentów.

Częściej za zachowaniem wieku emerytalnego na obecnym poziomie są kobiety (56 proc. vs 46 proc.) oraz badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (57 proc). Zdania takiego są też częściej osoby o dochodzie netto poniżej 1000 zł (65 proc.) oraz ankietowani z miast do 20 tys. mieszkańców (56 proc.).

Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które są za zachowaniem obecnego wieku emerytalnego (z 39 proc. wśród osób do 24 lat do 56 proc. wśród osób powyżej 50 lat) oraz za jego podwyższeniem (z 6 proc do 24 proc.).

Odwrotną zależność widać przy obniżeniu wieku emerytalnego - wśród osób do 24 lat popiera ten pomysł 47 proc., zaś wśród najstarszych - jedynie 12 proc.

Reforma PO-PSL. PiS wycofał

Przypomnijmy, system emerytalny zreformował w 2012 roku rząd PO-PSL. Zrównał wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, podnosząc go do 67 lat, przy czym miało to nastąpić stopniowo - w przypadku mężczyzn wiek emerytalny na poziomie 67 lat miał być osiągnięty w 2020 roku, w przypadku kobiet - w 2040 r.

Rząd PiS wycofał się z tej reformy, przywracając wiek emerytalny na poziomie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Wiek emerytalny. Sprzeczka w partii

O konieczności ponownego podwyższenia wieku emerytalnego mówił kilka dni temu senator PO Bogdan Zdrojewski. Stwierdził, że jeśli Platforma dojdzie do władzy, to to zrobi.