jan grabiec oprac. Patryk Osowski 1 godzinę temu Wiek emerytalny podzielił polityków PO. Grabiec: "Zdrojewski spędził dużo czasu w Brukseli" Senator PO Bogdan Zdrojewski stwierdził, że jeśli Platforma dojdzie do władzy, to podniesie wiek emerytalny. Rzecznik partii Jan Grabiec krytykuje tę wypowiedź i zaznacza, że senator nie przeanalizował powodów wyborczej porażki PO. Jan Grabiec (PO). (East News) Bogdan Zdrojewski został zapytany przez "Wprost", czy Platforma powinna mówić wyborcom, że jak dojdzie do władzy to podniesie wiek emerytalny. - Tak, i powinna tłumaczyć, że obecny system skazuje miliony Polaków na głodowe emerytury - podkreślił. Jego słowa w rozmowie z tvp.info skrytykował rzecznik partii Jan Grabiec. Zdrojewski odpowiedział mu na Twitterze: "Swoich poglądów łatwo nie zmieniam. Jestem wciąż tam gdzie była wówczas PO". Teraz głos w sprawie znów zabrał Grabiec i nie krył oburzenia. - Bogdan Zdrojewski jest zbyt doświadczonym politykiem, żeby wypowiedzieć takie opinie w kompletnym oderwaniu od programu PO. Wygłosił opinię kompletnie sprzeczną z programem partii - podkreślił w rozmowie z RMF FM Grabiec. Poseł PO stwierdził, że "Zdrojewski spędził dużo czasu w Brukseli". - A w Polsce w tym okresie wydarzyło się dużo ważnych rzeczy. Między innymi to, że przegraliśmy wybory i musimy z tego wyciągać wnioski. Gdy słyszę jego wypowiedź wydaje mi się, że nie do końca przeanalizował przyczyny wyborczej porażki - powiedział rzecznik. Polityk zaznaczył, że Platforma wiele miesięcy poświęciła analizie decyzji wyborców i uznała, że Polaków trzeba słuchać. - Jeśli nie potrafimy przekonać ich do swoich racji, musimy posłuchać tego, co mówią - przyznał. Kamiński chwali gest Morawieckiego: Tusk powinien przyjechać Dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał Grabca także o to, czy jeśli oprócz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nikt z PO nie zgłosi się do prawyborów prezydenckich, w ogóle się one odbędą. - Niczego nie można być pewnym. Zdecydowaliśmy się na krok bardzo otwarty i demokratyczny, i tutaj decyduje ludzka wola. Ci, którzy mówili kilka tygodni temu o tym, że być może chcieliby wziąć udział w wyścigu prezydenckim, mogą zdecydować dzisiaj lub jutro, iż w tym udziału nie wezmą i okaże się, kto na tej liście ostatecznie zostanie - skomentował. Grabiec: Stosują metody analogiczne do SB Część senatorów PO twierdzi, że otrzymywali ze strony PiS propozycje przejścia do formacji rządzącej. Stanisław Karczewski (ważny polityk PiS i były marszałek Senatu) przekonuje, że jest to kłamstwo i apeluje o ujawnienie, kto konkretnie namawiał działaczy opozycji na polityczny transfer. - Ujawnianie tego rodzaju faktów, to najlepszy sposób na przerwanie takich propozycji korupcyjnych. Zachęcamy do tego - przyznał Grabiec. - To (...) wypróbowany sposób z czasów opozycji, z czasów Solidarności, kiedy SB próbowała inwigilować jej szeregi - określił rzekome działania polityków PiS poseł Koalicji Obywatelskiej. Według niego chodzi o "SBeckie metody", o których mówił dwa lata temu prezydent Andrzej Duda odnosząc się do działań Antoniego Macierewicza - ówczesnego szefa MON. - To są podobne metody, analogiczne - stwierdził. Źródło: RMF FM, tvp.info, Wprost