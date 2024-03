Wyższy VAT na żywność to początek. Wzrosną kolejne opłaty

Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje od 2022 roku, kiedy to rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził tzw. tarczę antyinflacyjną. Niższa stawka była potem wielokrotnie przedłużana. Obecnie obowiązuje do 31 marca, jednak już w projekcie budżetu nie znalazły się plany jej przedłużenia. Premier Donald Tusk nie wykluczył powrotu do 5-procentowej stawki.