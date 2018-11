Wyszedł do pracy i przepadł bez śladu. 34-letni Marcin Karwacki poszukiwany

Płoccy policjanci szukają 34-letniego Marcina Karwackiego. Mężczyzna wyszedł w poniedziałek rano z domu, ale nie dotarł do miejsca, w którym pracuje.

Jak informuje policja, mężczyzna około godziny 8:30 zaparkował swój samochód nieopodal teatru. To zaledwie 150 metrów od jego miejsca w pracy, gdzie jednak nie dotarł.

Zaginiony to 34-letni Marcin Karwacki, mieszkający w Płocku. Ma ok 185 cm. wzrostu, średnią budowę ciała i okulary w ciemnych oprawkach. W poniedziałek wyszedł do pracy ubrany w ciemnozieloną kurtkę, niebieskie spodnie dżinsowe i ciemne buty.