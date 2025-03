Wysyp truskawek na bazarach. Klienci wcale nie kierują się ceną

Z roku na rok sezon na truskawki rusza coraz wcześniej. Wszystko za sprawą importowanych z ciepłych krajów owoców. Na polskich straganach pojawiają się najczęściej truskawki z Grecji, ale popularne są także te z Włoch i Hiszpanii.

Ile kosztuje kilogram truskawek?

Polacy bardzo chętnie po nie sięgają. Ceny o dziwo nie przyprawiają o zawrót głowy. Średnio za kilogram truskawek trzeba zapłacić 15 zł. Ale są stoiska, gdzie można je kupić już za 12 czy nawet 10 zł.

Jak słyszymy na bazarze w Hali Mirowskiej w Warszawie, klienci nie kierują się ceną, lecz wyglądem. Importowane truskawki są zdecydowanie większe od tych polskich i tym kuszą.

- Mam nadzieję, że tak samo dobrze smakują, jak wyglądają - mówi nam jeden z klientów.

Truskawki z zagranicy. Nie dajmy się oszukać

Są klienci, którzy wręcz wolą zagraniczne truskawki. - Ja wolałam polskie, dopóki nie sypali nawozów azotowych na przyspieszenie owocowania. Za granicą jest słońce, owoce dojrzewają w słońcu, a u nas pod folią. Te zagraniczne są po prostu dobre - mówi nam inna klientka.

Tymczasem eksperci ostrzegają przed owocami oferowanymi poza sezonem. - Faktycznie pachną i wyglądają, ale mają słaby smak. To odmiany produkowane po to, żeby je zebrać, gdzieś tam wywieźć i sprzedać. One muszą być trwałe i wyglądać, a smak to jest na samym końcu - przestrzega Maciej Knera, rzecznik prasowy hurtowni "Bronisze".

Ekspert rynku mówi nam też, że owoce z ciepłych krajów również są uprawiane w tunelach czy rękawach. - Na pewno przechodzą też przez sortowanie, żeby to był pierwszej klasy towar i dlatego tak pięknie wyglądają - zdradza Knera. Ale ze smakiem już niestety gorzej.

Warto jednak uważać przy zakupie importowanych owoców. Przypomnijmy, że w tamtym roku Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wykryciu wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A w jednej partii świeżych truskawek pochodzących z Maroka.

Polskie truskawki. Kiedy możemy się ich spodziewać?

Na polskie truskawki będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Pierwszych dostaw truskawek szklarniowych można się spodziewać pod koniec kwietnia. - To będą śladowe, kilkusetkilogramowe dostawy. Symboliczne - mówi nam rzecznik.

- Pierwsza połowa maja - to truskawki uprawiane w tunelach. Druga połowa maja - to są truskawki gruntowe, które były przykrywane. A pierwsza połowa czerwca to takie, które rosły "na żywioł", bez wspomagania - wyjaśnia Knera.

Wiele i tak będzie zależało od pogody, ponieważ wiosna zbytnio nie rozpieszcza.

- Do 15 maja jest ryzyko przymrozków. Co prawda, teraz większość tych upraw jednak jest w jakiś sposób zabezpieczona. Większość plantacji stara się działać profesjonalnie. Jeżeli ktoś chce zarobić, to musi się zabezpieczyć przy tych różnych ryzykach klimatycznych. Więc ta grupa na pewno będzie miała ofertę - uspokaja ekspert.