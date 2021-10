Wystawił fakturę Sasinowi. Na 35 mln zł

- Kto za to wszystko zapłaci? Pan zapłaci, pani zapłaci, społeczeństwo zapłaci. Nie chcemy się na to zgodzić. Dlatego wystawiamy rachunek, a tak naprawdę fakturę ministrowi Sasinowi. To on odpowiada za nadzór nad Orlenem i Lotosem. Rozumiem, że ta kwota nie zrobi na nich dużego wrażenia, bo to raptem "pół Sasina", ale dla MPK to kwota ogromna - podsumował Balawejder.