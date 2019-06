Wystarczył jeden dzień pracy. Wolontariusze z P&G zmienili życie mamy z czwórką dzieci

Pomogli już setkom osób. Jedną z nich była pani Izabela, której posprzątali zniszczone po pożarze mieszkanie. Przy współpracy z Habitat Poland i w ramach sąsiedzkiej pomocy, bo koncern Procter & Gamble Polska i pani Izabela są sąsiadami na warszawskim Targówku.



Habitat for Humanity jest pozarządową organizacją non profit, której motto brzmi "Świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia". Od ponad 40 lat pomaga ludziom na całym świecie, którzy nie mają gdzie mieszkać, bądź mieszkają w bardzo trudnych warunkach. Od 1992 r. organizacja działa również w Polsce. Od tego czasu pomogła już ponad 4 tys. osób w naszym kraju. W jaki sposób trafiają do niej sprawy takie, jak pani Izabeli w Warszawie? Dominik Derlicki wyjaśnia: