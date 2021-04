Wyścig Jarosławów. Kaczyński i Gowin "biją się" o sojusz z Pawłem Kukizem

Co to oznacza? Że prezes PiS ubiegnie koalicjanta, czyli Jarosława Gowina, który także negocjuje z Kukizem warunki umowy i chce zawrzeć z nim porozumienie programowe.

Kaczyński wyprzedzi Gowina? "To będzie porażka dla tego drugiego"

Sojusz Gowina z Kukizem się odwleka. Jak pisaliśmy w WP w marcu , porozumienie obu polityków zostało odłożone w czasie z powodu choroby wicepremiera i ministra rozwoju. Gdy Jarosław Gowin przebywał w szpitalu (był zakażony koronawirusem), do gry wkroczył Jarosław Kaczyński i ustalał z Pawłem Kukizem warunki porozumienia programowego (o formalnym wejściu Kukiza do koalicji rządzącej nie ma mowy).

Nowy Ład realizowany z Pawłem Kukizem? Na to liczy PiS

Co ciekawe, dokładnie tego samego ma dotyczyć… porozumienie programowe Kukiza z Kaczyńskim. Na czym ma ono polegać? Najkrócej rzecz ujmując: PiS zobowiązuje się do przeforsowania w parlamencie najistotniejszych dla Kukiza projektów ustaw (np. wprowadzenie mieszanej ordynacji wyborczej), a w zamian za to pięciu posłów Kukiz’15 daje wsparcie dla ważnych projektów z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego i jego partii (jak np. ustawa o podatku od mediów, do której dziś Kukiz wciąż ma zastrzeżenia).