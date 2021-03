Jarosław Gowin zakażony koronawirusem. Podpisanie porozumienia z Pawłem Kukizem odłożone

- Inicjatywa zostanie przełożona - informuje Wirtualną Polskę bliski współpracownik Jarosława Gowina. Jak słyszymy, do podpisania porozumienia programowego z Pawłem Kukizem i jego ruchem dojdzie - ale zostanie to odłożone w czasie.

"I mnie w końcu dopadło... Cieszę się, że dopiero teraz i że przez minione 5 miesięcy mogłem budować pomoc dla polskich przedsiębiorców i pracowników. Wielkie podziękowania dla lekarzy! Dbajcie o siebie i swoich Bliskich. Kto może, niech się szczepi! Wkrótce pokonamy to świństwo!" - napisał na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin.

Jak powiedział nam jego rzecznik Jan Strzeżek, "wicepremier czuje się dobrze i zamierza pracować zdalnie". Jednak przez kilkanaście dni Gowin będzie musiał być poddany kwarantannie i leczeniu. To siłą rzeczy wstrzymuje wszelkie inicjatywy polityczne zaplanowane przez lidera Porozumienia.

Porozumienie obu polityków miało polegać na zobowiązaniu do zgłaszania wspólnych projektów ustaw w Sejmie. Chodzi m.in. o projekt ustawy o powołaniu instytucji sędziów pokoju czy ustawy antykorupcyjnej. Współpraca Gowina z Kukizem miała opierać się także na wspólnym przygotowywaniu nowych rozwiązań dla przedsiębiorców.

- To poszerzenie oferty programowej. Jest więcej punktów stycznych między Porozumieniem a ruchem Kukiza niż między Kukizem a PiS - przekonuje zastępca rzecznika Porozumienia i szef gabinetu wicepremiera Jarosława Gowina Jan Strzeżek.

Sam Jarosław Kaczyński próbuje przeciągnąć Pawła Kukiza na swoją stronę. Lider Kukiz’15 spotkał się nawet z prezesem PiS, by rozmawiać o ewentualnej, "punktowej" współpracy dotyczącej konkretnych rozwiązań ustawodawczych.

Szczegóły tych spotkań - bo miało ich być kilka - są jednak utrzymywane w tajemnicy. Nieoficjalnie wiadomo, że prezes PiS miał namawiać Kukiza do poparcia podatku od mediów. Pisała o tym "Gazeta Wyborcza" i Onet. Kukiz miał odmówić - chyba że PiS znacząco zmieniłoby kontrowersyjny projektu uderzający w niezależne media. Na to jednak póki co się nie zanosi.