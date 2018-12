Wyrzysk: pijany kierowca usnął na środku jezdni

Sezon na firmowe wigilijne spotkania otwarty. Ci, którzy przyjechali do pracy autem, powinni jednak pamiętać, by albo zrezygnować z picia alkoholu, albo wrócić do domu autobusem. Inaczej może im się przydarzyć to, co pewnemu mężczyźnie z Więcborka.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pile (woj. wielkopolskie) otrzymał informację, że na terenie gminy Łobżenica od kilkunastu minut na środku jezdni stoi Opel Astra. Auto ma włączony silnik, kierowca siedzi w środku. Dyżurny natychmiast wysłał tam policjantów z komisariatu w Wyrzysku.

Funkcjonariusze sądzili poczatkowo, że kierowca zasłabł za kierownicą. Jednak kiedy otworzyli drzwi auta, by wyjąc kluczyki od razu zrozumieli, co naprawdę się wydarzyło.

Siedzący za kierownicą 42-latek spokojnie spał. Dopiero po chwili przebudził się i zaniepokojony zapytał policjantów, co się stało. Badanie alkomatem, wykazało, że jest kompletnie pijany. Miał blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

42-letni mieszkaniec Więcborka został zatrzymany. O jego losie zadecyduje sąd. Może grozic mu nawet kilka lat więzienia.