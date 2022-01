Wyrzucili go z klubu. Wrócił z nożem i zaatakował ochroniarza

- Łukasz R. nie przyznał się do winy. Twierdzi, że to nie on zadał ciosy nożem. I, że to to nie on jest na nagraniach monitoringu, które zabezpieczyliśmy. 40-latek usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa oraz posiadania narkotyków, za co grozi mu teraz nie mniej niż 8 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia Północ prowadzącej śledztwo w tej sprawie, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik śródmiejskiej policji podinsp. Robert Szumiata.