Wyrywają Egiptowi mroczne tajemnice. Odkrycie naukowców w Berenike

Uwagę badaczy zwrócił materiał budowlany, z jakiego wykonano elementy grobowca. - Zastosowanie tynku z koralowcami jako materiału budowlanego jest wyjątkowe w architekturze tego okresu i zostało odnotowane po raz pierwszy w Berenike - zauważa kierownik badań. Zwraca też uwagę na to, iż dobieranie odpowiednich fragmentów koralowców musiało być czasochłonne, co z kolei przekłada się na wysoki koszt budowy grobowca, a to wskazuje, że był on przeznaczony dla osób o wysokim statusie społecznym.